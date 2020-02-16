В Челябинске водитель такси сбил трех детей
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В центре Челябинска водитель такси сбил трех школьников. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Уточняется, что на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как дети перебегают восьмиполосную магистраль на запрещающий сигнал светофора. Один из водителей не успел среагировать и совершил наезд на детей.
Очевидцы ДТП сообщили, что один из школьников получил серьезные травмы, в настоящее время он находится в реанимации. Двое других не получили серьезных травм.
В ГИБДД добавили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.