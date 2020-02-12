В Госдуме оценили идею предоставления ГИБДД права аннулировать техосмотры

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал предложение Минтранса о предоставлении сотрудникам ГИБДД права аннулировать диагностическую карту, если они обнаружат, что техосмотр не проводился. Об этом сообщают «Известия».

По словам парламентария, данное предложение не является сенсацией.

«Люди в принципе не могут халтурным образом пройти техосмотр, а потом ездить. Конечно, такие документы должны быть ликвидированы», — заявил Лысаков.

Заместитель председателя выразил недоумение, почему эта проблема до сих пор оставалась без внимания, и к ней решили обратиться «только сейчас». Данный вопрос, по мнению Лысакова, носит технический характер и формализует существующие реалии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство транспорта России опубликовало проект изменений в правила прохождения техосмотра, согласно которому сотрудник ГИБДД имеет право аннулировать диагностическую карту в случаях, если машина проходила диагностику с нарушением установленных правил, либо не проходила ТО вообще.

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