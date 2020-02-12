Неизвестные обстреляли автосалон в Москве

Неизвестные устроили стрельбу в московском автосалоне. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ГУ МВД по столице.

В правоохранительные органы обратился местный пенсионер. Он рассказал, что вечером 10 февраля в автосалоне на ул. Рязанский проспект неизвестные подъехали на автомобиле и несколько раз выстрелили в стоящие машины.

В МВД уточнили, что в результате случившегося никто из людей не пострадал. Однако были повреждены пять автомобилей.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили дело ч. 1 ст. 213 УК России «Хулиганство с применением оружия».

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