ГИБДД: около 200 пешеходов погибли при ДТП в Москве в 2019 году

В Москве в результате ДТП в 2019 году погибли 200 пешеходов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Как отмечается, на дорогах это сама частая смерть. В 197 случаев смерти происходили при наездах на пешеходов.

По данным ГИБДД, за весь 2019 год в российской столице произошло 702 ДТП, после которых водители скрылись с места инцидента (727 в 2018 году), а также 467 «пьяных» аварий с пострадавшими (498 в 2018 году).

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