Водитель разбил две иномарки и скрылся по льду во Владивостоке

Полиция во Владивостоке ведет поиски 37-летнего водителя, который разбил две иномарки, а затем по льду скрылся от погони. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по Приморскому краю.

Согласно предварительным данным, мужчина, пытаясь уйти от сотрудников патрульно-постовой службы столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. После этого он направился в направлении Токаревского Маяка.

Отмечается, что стражи порядка начали его преследование, во время которого они несколько раз выстрели по колесам транспортного средства нарушителя. Однако мужчина не остановился, оказался на льду в районе Токаревской кошки, а затем бросил автомобиль и сбежал.

В данный момент нарушителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.