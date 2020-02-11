Автобус столкнулся с фурой в Подмосковье, есть пострадавшие

close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком МАЗ в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по московской области.

Авария произошла в подмосковном городе Видное, в 21.00 мск.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Москве один человек погиб в результате аварии с грузовиком на МКАД

На западе Москвы произошло смертельное ДТП

В Москве 4 автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте