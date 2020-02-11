Автобус столкнулся с фурой в Подмосковье, есть пострадавшие
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Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком МАЗ в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по московской области.
Авария произошла в подмосковном городе Видное, в 21.00 мск.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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