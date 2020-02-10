В Москве задержали нарушившего 2126 раз ПДД водителя

На Рублево-Успенском шоссе сотрудники ДПС задержали 34-летнего водителя, который нарушил правила дорожного движения 2126 раз. Об этом сообщает сайт столичного ГУ МВД.

Как стало известно, при проверке документов оказалось, что у мужчины истек срок водительского удостоверения.

Сообщается, что после того, как полицейские попросили его покинуть автомобиль, нарушитель отказался повиноваться. После этого сотрудники правоохранительных органов выбили стекло передней двери, и только потом водитель удовлетворил их просьбу.

Как отмечается, полицейские отвезли нарушителя в отдел полиции в Одинцовском районе Московской области. Там они составили 185 административных протоколов. Водителя заключили под стражу на семь суток.

В ведомстве указали, что после окончания этого срока будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности за неуплату административных штрафов.