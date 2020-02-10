Жительница Иркутской области погибла, катаясь на тюбинге за иномаркой

Жительница Иркутской области погибла под колесами иномарки во время катания на тюбинге, прицепленному к движущемуся по дороге автомобилю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный ГУМВД.

Как стало известно, инцидент случился рядом с поселком Тетеринск Мамско-Чуйского района.

«Во время катания надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с двигавшимся автомобилем Mitsubishi Pajero», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщина скончалась от полученных травм.

После данного инцидента возбудили уголовное дело.

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