Жительница Иркутской области погибла, катаясь на тюбинге за иномаркой
close
Жительница Иркутской области погибла под колесами иномарки во время катания на тюбинге, прицепленному к движущемуся по дороге автомобилю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный ГУМВД.
Как стало известно, инцидент случился рядом с поселком Тетеринск Мамско-Чуйского района.
«Во время катания надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с двигавшимся автомобилем Mitsubishi Pajero», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщина скончалась от полученных травм.
После данного инцидента возбудили уголовное дело.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опасное развлечение: как тюбинги губят россиян