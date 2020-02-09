В Москве 4 автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

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Максим Блинов

Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, передает РИА «Новости».

ДТП произошло напротив дома №48 на Кутузовском проспекте.

Три человека пострадали.

Движение транспорта в районе аварии сильно затруднено.