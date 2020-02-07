Пьяная москвичка с ребенком и без прав устроила два ДТП

В Москве женщина в нетрезвом состоянии устроила две аварии, передает АГН «Москва».

Отмечается, что во время совершения аварий, у женщины не было водительского удостоверения. Кроме того, в салоне машины находился ее двухлетний ребенок.

Уточняется, что сначала водитель сбила рабочего, который убирал проезжую часть. Его госпитализировали.

После этого, при попытке скрыться с места ДТП женщина выехала на встречную полосу, столкнулась с другим автомобилем и скрылась.

По данным агентства, сотрудники ГИБДД задержали ее у подъезда дома.

В отношении нарушительницы составлены административные протоколы по четырем статьям КоАП.