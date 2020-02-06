Автомобиль сбил 15 военных в Иерусалиме

Автомобиль наехал на военнослужащих в центре Иерусалима, пишет Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря израильской полиции.

Наезд машины произошел возле вокзала. В результате случившегося были срочно госпитализированы 15 человек. Медики уточнили, что они находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители расценивают произошедшее как террористический акт.

В настоящее время найден автомобиль подозреваемого.

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