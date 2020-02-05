На дорогах России в 2022 году намерены внедрить «умные» перекрестки

Вице-президент НП «Глонасс» (российская спутниковая система навигации) Евгений Белянко заявил, что в российских регионах в 2022 году планируется начать эксперимент по внедрению перекрестков на основе искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Поясняется, что такие перекрестки способны автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД, а также позволяют прогнозировать вероятность создания заторов и выявлять риск столкновения автомобилей при интенсивном движении.

По данным агентства, в первую очередь проект намерены запустить в Новосибирске и Перми.

Белянко отметил, что по оценкам экспертов, «умные» перекрестки позволят сократить количество ДТП в среднем на 20-25%.