В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом
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На северо-западе Москвы автомобиль на полной скорости врезался в дерево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции.
По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Infiniti, не справился с управлением.
Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
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