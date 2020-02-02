В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом

На северо-западе Москвы автомобиль на полной скорости врезался в дерево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции.

По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Infiniti, не справился с управлением.

Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

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