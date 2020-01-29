Три человека пострадали при ДТП в Алтайском крае

Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Алтайском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр регионального управления МВД России.

Авария произошла на 20 км автодороги Барнаул – Кулунда. По данным ведомства, водитель автобуса не учел метеорологические условия и допустил столкновение со стоящим грузовиком.

Пострадавшим пассажирам оказана медицинская помощь, обстоятельства произошедшего выясняются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ДТП под Владимиром пострадали четыре человека

— При аварии в Крыму погибли три человека

— При столкновении автобуса с машинами в Пермском крае пострадали 15 человек