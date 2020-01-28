Автомобиль въехал в толпу людей в центре Петербурга

Автомобиль совершил наезд на толпу пешеходов в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Невские новости».

Отмечается, что инцидент произошел На пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки.

Уточняется, что в результате ДТП пострадал один человек.

Как стало известно позднее, за рулем иномарки находилась 21-летняя девушка, которая двигалась на «красный» сигнал светофора.

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