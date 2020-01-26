При аварии в Крыму погибли три человека

В Крыму произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает РЕН.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от Симферополя.

Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека, еще трое пострадали.

На месте работает полиция и спасательные службы. Выясняются обстоятельства ДТП.

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