Автомобиль упал в реку в центре Москвы

В Москве автомобиль сорвался в реку Яузу. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел на Рубцовской набережной, около дома 13.

Уточняется, что пострадавший водитель находится в карете скорой помощи.

По предварительным данным, автомобиль пробил ограждение и упал в реку.

На месте работают спасательные службы, выясняются обстоятельства ЧП.

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