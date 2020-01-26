Автомобиль упал в реку в центре Москвы
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В Москве автомобиль сорвался в реку Яузу. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что инцидент произошел на Рубцовской набережной, около дома 13.
Уточняется, что пострадавший водитель находится в карете скорой помощи.
По предварительным данным, автомобиль пробил ограждение и упал в реку.
На месте работают спасательные службы, выясняются обстоятельства ЧП.
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