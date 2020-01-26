Стали известны обстоятельства дела с обнаруженным в багажнике каршеринга трупом

Правоохранители узнали обстоятельства преступлении, в результате которого в Петербурге был остановлен каршеринговый автомобиль с трупом в багажнике. Об этом сообщает РЕН.

По предварительным данным, трое мужчин и женщина до смерти избили местного жителя, которого поймали на краже телефона.

Уточняется, что затем группа решила спрятать тело, однако очевидец сообщил в полицию, что видел, как из подъезда окровавленное тело пытаются погрузить в багажник автомобиля на улице Кржижановского.

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