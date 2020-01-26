Загоревшийся в полете самолет сел в Иране
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В Иране приземлился загоревшийся во время полета самолет. Об этом сообщает агентство Mehr.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Уточняется, что самолет следовал из Горгана в Тегеран.
По предварительным данным, у воздушного судна загорелся двигатель.
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