Загоревшийся в полете самолет сел в Иране

В Иране приземлился загоревшийся во время полета самолет. Об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что самолет следовал из Горгана в Тегеран.

По предварительным данным, у воздушного судна загорелся двигатель.

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