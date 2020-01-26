При столкновении автобуса с машинами в Пермском крае пострадали 15 человек

В Пермском крае в результате аварии автобуса с двумя машинами были госпитализированы 15 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.

Как выяснилось, авария произошла утром, около 07.00 по мск. на 414 километре трассы «М7 Волга».

Причина аварии на данный момент неизвестна. После столкновения пострадали 15 человек, их госпитализировали. В региональном Минздраве добавили, что девять из получивших травмы находятся в тяжелом состоянии.

«Погибших в результате аварии нет», — добавили в ведомстве.

Также отмечается, что после ДТП движение в районе аварии сильно затруднено.

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