В Воронеже при ДТП с тремя автомобилями погибли четыре человека
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В Воронеже в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Как отмечается, инцидент произошел около 23.40 24 января на Московском проспекте.
32-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, в результате чего машина выехала на полосу встречного движения и ударилась в Renault Logan и Ford Kuga.
Погибли водитель Hyundai и его два пассажира, а также водитель Renault Logan.
Водитель Ford Kuga и пассажир Hyundai направлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
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