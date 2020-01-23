Автомобиль Юрия Гагарина выставят на торги

Автомобиль, на котором космонавт Юрий Гагарин добирался до Кремля после полета в космос, выставят на аукционе 15 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дома «Литфонд».

Известно, что всего в было создано 12 автомобилей ЗИЛ-111В.

На данной машине Гагарин проехал по Москве 14 апреля 1961 года после первого полета в космос.

Кроме того, на аукционе будут выставлены американский автомобиль Cadillac Eldorado, британская модель Bentley S1 1958 года выпуска, немецкий автомобиль Borgward Isabella Coupe, Citroen DS 19, Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1983 года выпуска и другие.