Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать «красивые» регистрационные номера автомобилей.
Документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что на сайте госуслуг появится возможность резервировать за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр. Однако пошлина на такие знак будет выше, либо нужно будет победить в торгах за «красивый» номер.
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