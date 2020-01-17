25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Автодор».

На трассе М-4 «Дон» в районе 1357 км произошло массовое столкновение автомобилей в двумя очагами, в первом – 11 транспортных средств, а втором – 14.

В результате аварии погибли два человека, еще 10 пострадали, заявил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. Трое пострадавших госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.

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