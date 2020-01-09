В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге

В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Уточняется, что для водителей легковых автомобилей размер взыскания составит 2500 рублей, а для водителей грузовиков и автобусов — 5500 рублей. Нарушения будут отслеживаться с помощью автоматических камер.

При этом, если в течение 60 дней водитель погасит долг перед владельцем платной дороги, штраф будет отменен.

Как отмечается, данное изменение необходимо для запуска безбарьерного проезда по платным дорогам. Речь идет о системе free-flow, позволяющей отказаться от традиционных пунктов взимания платы со шлагбаумами, строительство и содержание которых является достаточно затратным.

Новую технологию в первую очередь опробуют на Центральной кольцевой автомобильной дороге, северный участок которой власти обещают запустить в 2020 году.

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