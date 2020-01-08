В Подмосковье в результате ДТП погибли трое человек, четверо пострадали

В районе городского округа Луховицы в Подмосковье в результате столкновения двух автомобилей погибли трое человек, еще четверо пострадали, в том числе дети. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

Как отмечается, инцидент произошел на 145 километре автодороги «М-5» (Урал).

Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.

В настоящее время на данном участке дороги затруднено движение автомобилей.

Выясняются обстоятельства произошедшего.