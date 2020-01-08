В Подмосковье в результате ДТП погибли трое человек, четверо пострадали
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В районе городского округа Луховицы в Подмосковье в результате столкновения двух автомобилей погибли трое человек, еще четверо пострадали, в том числе дети. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.
Как отмечается, инцидент произошел на 145 километре автодороги «М-5» (Урал).
Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.
В настоящее время на данном участке дороги затруднено движение автомобилей.
Выясняются обстоятельства произошедшего.