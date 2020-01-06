Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Курганской области

На трассе в Курганской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что среди пострадавших трое несовершеннолетних.

По данным ведомства, в одном автомобиле пострадала семья: водитель автомобиля погиб на месте, женщина скончалась в больнице, два мальчика 9 и 10 лет находятся в реанимации.

В другой машине также находилась семья: водитель автомобиля и ребенок 6 лет госпитализированы в отделение реанимации, женщина и 11-летняя девочка скончались на месте.

Водитель и пассажир третьего автомобиля не пострадали.