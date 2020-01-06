Два человека погибли в ДТП с автобусом из Таджикистана и грузовиком под Тобольском

На трассе в Тюменской области столкнулись автобус из Таджикистана и грузовик, в результате чего погибли два человека, еще семь получили травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель не убедился в безопасности, когда разворачивал автобус.

Уточняется, что в автобусе находились 30 пассажиров, семеро из них пострадали.

Погибли водитель и пассажир грузовика.