При ДТП с грузовиком под Тюменью погибли 5 человек
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В Тюменской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что столкновение произошло на трассе Тюмень — Курган.
В результате столкновения погибли пять человек, в числе которых — несовершеннолетний.
На месте работают спасательные службы, выясняются обстоятельства и причины трагедии.
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