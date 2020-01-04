При ДТП с грузовиком под Тюменью погибли 5 человек

В Тюменской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что столкновение произошло на трассе Тюмень — Курган.

В результате столкновения погибли пять человек, в числе которых — несовершеннолетний.

На месте работают спасательные службы, выясняются обстоятельства и причины трагедии.

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