Шесть человек пострадали при ДТП с автобусами в подмосковном Красногорске
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В результате столкновения двух автобусов в подмосковном округе Красногорск пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Как отмечается, инцидент произошел около 09.00 на Путилковском шоссе.
Информации о состоянии пострадавших не приводится.
Месте аварии работают сотрудники ДПС.
В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.