Шесть человек пострадали при ДТП с автобусами в подмосковном Красногорске

В результате столкновения двух автобусов в подмосковном округе Красногорск пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Как отмечается, инцидент произошел около 09.00 на Путилковском шоссе.

Информации о состоянии пострадавших не приводится.

Месте аварии работают сотрудники ДПС.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.