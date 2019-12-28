22 человека погибли в ДТП в Египте

Минимум 22 человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на севере Египта, сообщает Associated Press со ссылкой на органы здравоохранения страны.

Автобус, перевозивший работников швейной фабрики, столкнулся с грузовиком на шоссе в районе города Порт-Саид.

В результате аварии погибли по меньшей мере 22 человека, еще восемь человек пострадали. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, им оказывается медицинская помощь.

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