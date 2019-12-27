Эрдоган сел за руль первого турецкого электромобиля

Президент Турции Тайип Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокроссовера во время презентации автомобиля, сообщает NTV.

Эрдоган назвал день презентации «историческим» для Турции, так как страна не выпускала собственные автомобили с 1961 года. Он отметил, что новый кроссовер не будет причинять вреда окружающей среде.

По словам турецкого лидера, к 2022 году по всей территории страны будет создана инфраструктура станций для подзарядки электромобилей. В том же 2022 году планируется запуск автомобилей в продажу, отметил Эрдоган.

Ранее глава Турции распорядился запустить первый турецкий электромобиль в серийное производство. В проект инвестируют $22 млрд, процесс вложения средств растянется на 13 лет.

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