Эрдоган сел за руль первого турецкого электромобиля
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Президент Турции Тайип Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокроссовера во время презентации автомобиля, сообщает NTV.
Эрдоган назвал день презентации «историческим» для Турции, так как страна не выпускала собственные автомобили с 1961 года. Он отметил, что новый кроссовер не будет причинять вреда окружающей среде.
По словам турецкого лидера, к 2022 году по всей территории страны будет создана инфраструктура станций для подзарядки электромобилей. В том же 2022 году планируется запуск автомобилей в продажу, отметил Эрдоган.
Ранее глава Турции распорядился запустить первый турецкий электромобиль в серийное производство. В проект инвестируют $22 млрд, процесс вложения средств растянется на 13 лет.
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