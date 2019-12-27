Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, который попал в аварию вечером 26 декабря в Липецкой области, был задержан. Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы областного УМВД Ольгу Снежкову.

Мужчина был задержан в рамках статьи 91 УПК. Вопрос об его аресте будет решаться в дальнейшем.

«Следствие рассматривает все версии, ставшие причиной аварии, в том числе неблагоприятные погодные условия», — заявила Снежкова.

В четверг, 26 декабря, на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района опрокинулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси. В результате инцидента погибли два человека, всего в транспортном средстве находились 19 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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