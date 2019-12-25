Пять грузинских школьников сорвались на машине в пропасть

В грузинской Аджарии пять старшеклассников, находившихся в автомобиле, сорвались в пропасть и разбились. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел на территории национального парка Мтирала.

По словам директора одной из школ недалеко от Батуми, за школьниками после шестого урока приехал их товарищ на машине его дяди. Все вместе они поехали в одно из ущелий. Однако подростки не смогли справиться с управлением на высокой скорости и сорвались в пропасть.

«Все погибли на месте», — добавил директор.

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