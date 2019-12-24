Водителям грузовиков и автобусов запретят водить более девяти часов в сутки, каждые 4,5 часа они должны будут отдыхать. Об этом сообщается в проекте Министерства транспорта России.

В течение недели водители могут находиться за рулем не более 56 часов.

Контроль будет осуществляться при помощи тахографов, которые с 1 ноября обязаны установить во всех автобусах и грузовиках.

Проект изменений в ПДД подготовлен Минтрансом, вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха».

Отмечается также, что водителя рекомендуется делать 45-минутный перерыв (либо два перерыва — 15 и 30 минут).

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