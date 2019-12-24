«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
Как стало известно, некоторые положения вступят в силу в январе, а остальные — с 1 октября.
Так, в январе будет разрешено проводить обучение вождению на магистралях. Кроме того, нарушителю будет запрещено отдавать права, пока он не оплатит штрафы.
Отмечается, что с 1 октября такие части экзамена на получение прав, как «город» и «площадка», будут объединены.
Кроме того, с этого момента экзаменаторы получать право аннулировать результаты испытания.
Также будет отменен так называемый учебный маршрут. Ученикам будет известен только список улиц, которые, могут попасть в маршрут.