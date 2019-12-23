Более 50 человек пострадали в ДТП с 69 автомобилями в США

На трассе в американском штате Виргиния в результате массовой дорожной аварии с участием 69 автомобилей пострадали 51 человек. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

По данным NBC, инцидент произошел на мосту Квинс-Крик, который расположен недалеко от города Ричмонд. Автомобили врезались друг в друга по цепочке из-за гололеда и тумана.

Уточняется, что из 51 пострадавших 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

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