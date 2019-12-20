Москвичи сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/7/12468007/RIAN_5713941.HR-pic905-895x505-58011.jpg">

В Карелии жители Москвы скинули с вертолета Mercedes Gelandewagen. Об этом издание «Столица на Онего».

Отмечается, что на опубликованном в соцсетях ролике видно, как летящий Ми-8 держит на тросе автомобиль, а затем сбрасывает его.

На 20 минут использования вертолета двое москвичей потратили 250 тыс. рублей.

Остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом. По некоторым данным, один из москвичей совершил это из-за проигрыша в споре.