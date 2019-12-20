Улицу Большая Лубянка открыли для автомобилистов после стрельбы у здания ФСБ

На улице Большая Лубянка, расположенной в центре Москвы, открыли движение. Об этом говорится в сообщении Twitter-аккаунта «Московского транспорта».

«Открыто движение по улице Большая Лубянка», — написано в сообщении.

Ранее 19 декабря на станции «Лубянка» Сокольнической линии ограничили вход и выход из метро после стрельбы у здания ФСБ, в результате которой погиб один сотрудник правоохранительных органов и пострадали пять человек.

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