Улицу Большая Лубянка открыли для автомобилистов после стрельбы у здания ФСБ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/36/12875036/upload-RTS2VJW8-pic905-895x505-60092.jpg">

На улице Большая Лубянка, расположенной в центре Москвы, открыли движение. Об этом говорится в сообщении Twitter-аккаунта «Московского транспорта».

«Открыто движение по улице Большая Лубянка», — написано в сообщении.

Ранее 19 декабря на станции «Лубянка» Сокольнической линии ограничили вход и выход из метро после стрельбы у здания ФСБ, в результате которой погиб один сотрудник правоохранительных органов и пострадали пять человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Все побежали»: перестрелка на Лубянке, погиб сотрудник ФСБ

— Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

— Ликвидация напавшего на здание ФСБ в Москве попала на видео