Улицу Большая Лубянка открыли для автомобилистов после стрельбы у здания ФСБ
На улице Большая Лубянка, расположенной в центре Москвы, открыли движение. Об этом говорится в сообщении Twitter-аккаунта «Московского транспорта».
«Открыто движение по улице Большая Лубянка», — написано в сообщении.
Ранее 19 декабря на станции «Лубянка» Сокольнической линии ограничили вход и выход из метро после стрельбы у здания ФСБ, в результате которой погиб один сотрудник правоохранительных органов и пострадали пять человек.
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