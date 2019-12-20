Названы наиболее популярные способы угона машин в Москве

В столичной полиции рассказали про четыре главных способа угона автомобилей в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» ссылаясь на городское ГУ МВД.

Так, взлом запорных устройств автомобиля, а также отключение его сигнализации признано одним из самых распространенных способов.

Кроме того, злоумышленники могут попасть в транспортное средство, вскрыв двери механическим способом.

Как стало известно, преступники для угона еще используют подмену ключей.

Также угонщики предъявляют поддельные документы на машину. При этом они используют автоэвакуатор.