Названы наиболее популярные способы угона машин в Москве
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В столичной полиции рассказали про четыре главных способа угона автомобилей в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» ссылаясь на городское ГУ МВД.
Так, взлом запорных устройств автомобиля, а также отключение его сигнализации признано одним из самых распространенных способов.
Кроме того, злоумышленники могут попасть в транспортное средство, вскрыв двери механическим способом.
Как стало известно, преступники для угона еще используют подмену ключей.
Также угонщики предъявляют поддельные документы на машину. При этом они используют автоэвакуатор.