«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах

Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу, владельцам автомобилей, при условии обнаружения номерных знаков, которые невозможно починить, необходимо установить специальные пломбы или печати. Так планируется сократить возможные случаи мошенничества.

Затем автовладельцу следует направить документы в ОВД, после чего машина проходит проверку в экспертно-криминалистическом центре. При условии, если криминал не будет выявлен, то водитель получит решение о нанесении специальной полицейской маркировки.

Уточняется, что после этого владельцу машины следует обратиться в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию, где с помощью автоматического маркиратора в «легкодоступном для считывания месте» будет нанесен номер на раму или часть кузова.