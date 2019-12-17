Бензина и дизтоплива вторую неделю нет на Кунашире
close
Бензин и дизельное топливо вторую неделю отсутствуют на заправках Кунашира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.
Причиной дефицита стали штормовая погода и проблемы у компаний, осуществляющих поставки топлива на острова из Приморского края, заявил Власенко.
В настоящее время, по словам мэра, затруднения поставщиков решены, поставки возобновятся 23-25 декабря.
Экстренные службы и социальные учреждения острова имеют свои запасы топлива, их работе ничто не угрожает, подчеркнул глава района.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Бензовойна» на пороге или нет? Кто виноват в топливном кризисе
— Минэнерго не видит риска роста цен на топливо