Бензина и дизтоплива вторую неделю нет на Кунашире

Бензин и дизельное топливо вторую неделю отсутствуют на заправках Кунашира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.

Причиной дефицита стали штормовая погода и проблемы у компаний, осуществляющих поставки топлива на острова из Приморского края, заявил Власенко.

В настоящее время, по словам мэра, затруднения поставщиков решены, поставки возобновятся 23-25 декабря.

Экстренные службы и социальные учреждения острова имеют свои запасы топлива, их работе ничто не угрожает, подчеркнул глава района.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Бензовойна» на пороге или нет? Кто виноват в топливном кризисе

— Минэнерго не видит риска роста цен на топливо

— Платим за воздух: на каких АЗС недоливают топливо