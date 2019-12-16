Автобус с 40 пассажирами загорелся под Волгоградом
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В Волгоградской области загорелся пассажирский рейсовый автобус, который направлялся из Дагестана в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.
Возгорание произошло в моторном отсеке во время движения автобуса на 911-м км трассы Москва — Волгоград. Внутри находились около 40 пассажиров, рассказали в ведомстве.
По имеющимися данным, после появления огня всех пассажиров срочно эвакуировали из автобуса.
Сведений о пострадавших в результате случившегося пока не поступало.
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