Автобус с 40 пассажирами загорелся под Волгоградом

В Волгоградской области загорелся пассажирский рейсовый автобус, который направлялся из Дагестана в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

Возгорание произошло в моторном отсеке во время движения автобуса на 911-м км трассы Москва — Волгоград. Внутри находились около 40 пассажиров, рассказали в ведомстве.

По имеющимися данным, после появления огня всех пассажиров срочно эвакуировали из автобуса.

Сведений о пострадавших в результате случившегося пока не поступало.

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