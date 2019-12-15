При столкновении пяти автомобилей в Пензе погиб ребенок

В Пензе погиб мальчик 2015 года в результате столкновения пяти автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по области.

Авария произошла на 627-м километре трассы М-5 «Урал».

Мальчик скончался от полученных травм на месте. Еще одна женщина госпитализирована.