Два человека погибли в ДТП в Приморье

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса в Приморском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора муниципального учреждения по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Фокино Сергея Семенова.

Лобовое столкновение автомобиля Nissan Cube и рейсового автобуса произошло на 15-м км дороги Фокино-Дунай.

В результате аварии скончались женщина-водитель и один из пассажиров Nissan, еще один пассажир автомобиля госпитализирован. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и все пожарные машины, дорога временно закрыта для проезда рейсовых автобусов.

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