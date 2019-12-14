Один человек погиб при ДТП с автобусом в Ивановской области
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В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ивановской области погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по области.
Как отмечается, инцидент произошел 14 декабря на трассе Иваново — Ярославь. Погиб водитель грузовика, ранения получил водитель автобуса.
Автобус следовал из Ярославля в Иваново на текстильную ярмарку «Текстильщик».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет.
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