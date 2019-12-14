Один человек погиб при ДТП с автобусом в Ивановской области

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ивановской области погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по области.

Как отмечается, инцидент произошел 14 декабря на трассе Иваново — Ярославь. Погиб водитель грузовика, ранения получил водитель автобуса.

Автобус следовал из Ярославля в Иваново на текстильную ярмарку «Текстильщик».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Автобус вылетел в кювет на Урале

— Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве