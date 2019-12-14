Автобус вылетел в кювет на Урале

Следовавший из Перми в Екатеринбург пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пострадавшими в аварии числятся семь человек.

Уточняется, что всего в автобусе находились 53 пассажира.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что, по предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что водитель задремал за рулем. После этого транспортное средство выехало на встречную полосу, затеем в кювет, после чего опрокинулось на бок.