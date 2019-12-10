Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
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Пять человек скончались в результате массовой аварии в Борисоглебском районе Воронежской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Peugeot Boxer выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes, после чего врезался в автомобиль ВАЗ-2110.
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира. Еще два человека пострадали, они доставлены в Борисоглебскую центральную районную больницу.
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