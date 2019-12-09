General Motors выйдет из совместного капитала с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из совместного с АвтоВАЗом предприятия GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года. Об этом сообщается на сайте АвтоВАЗа.

Уточняется, что АвтоВАЗ выкупит у американского партнера 50% акций совместного предприятия и по завершении сделки станет единственным владельцем GM-AVTOVAZ.

В перспективе компанию планируется переименовать.

Единственная модель, которую выпускало совместное предприятие — Chevrolet Niva. В компании сообщили, что выпуск Niva сперва продолжат под брендом Chevrolet, а затем переведут под бренд Lada.

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