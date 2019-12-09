На МКАД остановили пьяную женщину за рулем горящей машины
На МКАД вечером в воскресенье, 8 декабря, остановили горящий автомобиль, за рулем которого находилась молодая девушка в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Отмечается, что инцидент произошел на 33-м километре МКАД.
На кадрах размещенного в сети ролика видно, как красный автомобиль петляет по дороге. Спустя время другим автолюбителям удается прижать подозрительное авто к обочине. Они также ликвидировали возгорание, которое началось в задней части машины.
Пострадавших в результате инцидента нет, на девушку составлен административный акт.
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