На МКАД остановили пьяную женщину за рулем горящей машины

На МКАД вечером в воскресенье, 8 декабря, остановили горящий автомобиль, за рулем которого находилась молодая девушка в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошел на 33-м километре МКАД.

На кадрах размещенного в сети ролика видно, как красный автомобиль петляет по дороге. Спустя время другим автолюбителям удается прижать подозрительное авто к обочине. Они также ликвидировали возгорание, которое началось в задней части машины.

Пострадавших в результате инцидента нет, на девушку составлен административный акт.

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